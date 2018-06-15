مونديال روسيا.. الأوروغواي تصعق مصر في الوقت القاتل

حقق منتحب الأوروغواي فوزا بشق الأنفس على نظيره المصري 1-0، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018.

ويعود الفضل في فوز الأوروغواي للاعبها خوسي ماريا خيمينيز الذي أحرز هدف الفوز عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في (د.90).

وهو الفوز الأول لمنتخب الأوروغواي في مباراته الافتتاحية منذ نسخة عام 1970.

Reuters

وقدم منتخب "الفراعنة" أداء مشرفا، بالرغم من غياب نجمه محمد صلاح الذي رفض مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر المخاطرة به، وتألق حارس الفراعنة محمد الشناوي الذي تمكن من إبعاد محاولات إدينسون كافاني ولويس سواريز "الخطيرة" على مدار الشوطين.

Reuters

ويتصدر المجموعة الأولى، المنتخب الروسي الفائز في حفل الافتتاح على نظيره السعودي (5-0) وبرصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن أوروغواي في حين تحل مصر ثالثا.

المصدر: RT

فادي سيمير