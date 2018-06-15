كافاني وسواريز يقودان منتخب أوروغواي أمام مصر

أعلن المدير الفني لمنتخب أوروغواي أوسكار تاباريز، التشكيلة الأساسية لمنتخب "السيليستي" التي ستواجه مصر اليوم، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.
وجاءت قائمة أوروغواي على الشكل التالي:
في حراسة المرمى: موسليرا
في خط الدفاع: فاريلا، خيمينز، غودين، كاسيرس.
في خط الوسط: بينتاكور، فيتشينو، نانديو، أراكسياتا.
في خط الهجوم: لويس سواريز، وإدينسون كافاني.
#EGYURU | Alineación confirmada de @Uruguay para el encuentro que disputará ante @Pharaohs a la hora 9 (Uy) por la 1a fecha del Grupo A de #Rusia2018.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/LVE4q5kSJg— Selección Uruguaya (@Uruguay) 15 июня 2018 г.
وسيدير الحكم الهولندي بيورن كويبرس، مواجهة أوروغواي والفراعنة.
تجدر الإشارة إلى أن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر لمواجهة أوروغواي، شهدت غياب النجم محمد صلاح.
المصدر: تويتر