كافاني وسواريز يقودان منتخب أوروغواي أمام مصر

أعلن المدير الفني لمنتخب أوروغواي أوسكار تاباريز، التشكيلة الأساسية لمنتخب "السيليستي" التي ستواجه مصر اليوم، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وجاءت قائمة أوروغواي على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: موسليرا

في خط الدفاع: فاريلا، خيمينز، غودين، كاسيرس.

في خط الوسط: بينتاكور، فيتشينو، نانديو، أراكسياتا.

في خط الهجوم: لويس سواريز، وإدينسون كافاني.

وسيدير الحكم الهولندي بيورن كويبرس، مواجهة أوروغواي والفراعنة.

تجدر الإشارة إلى أن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر لمواجهة أوروغواي، شهدت غياب النجم محمد صلاح.

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المصدر: تويتر