غوتييريز بدلا من ماتاريتا المصاب في تشكيلة كوستاريكا

أعلن الاتحاد الكوستاريكي الجمعة أن الإصابة أرغمت المدافع الأيسر رونالد ماتاريتا على الانسحاب قبل 3 أيام من بدء مشوار المنتخب في مونديال 2018 في روسيا، وتم استبداله بكينر غوتييريز.

وأوضح طبيب المنتخب الكوستاريكي اليخاندرو راميريز "رونالد ماتاريتا أبلغنا قبل أيام بأنه يشعر بوعكة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن. وخلال تدريب الأربعاء، أكد لنا عدم وجود أي تحسن".

وتابع الاتحاد في بيان أن الفحوص التكميلية التي أجريت له أثبتت أن إصابته لا تسمح له بالمشاركة في المونديال، وهي تستوجب ثلاثة أسابيع للتعافي.

وتم استبدال ماتاريتا بقلب الدفاع غوتييريز، أحد اللاعبين الأربعة الاحتياطيين، ومن المنتظر أن يلتحق بزملائه السبت عشية المباراة مع صربيا في مدينة سامارا الروسية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا البرازيل وسويسرا.

المصدر: أ ف ب