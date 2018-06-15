محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام أوروغواي

كشف المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، عن قائمة الفريق الرسمية لخوض مباراة أوروغواي اليوم، والتي شهدت غياب النجم محمد صلاح.

وجاءت قائمة المنتخب المصري على الشكل التالي:

تشكيل مصر أمام أوروجواي



محمد الشناوي ( 23 ) - أحمد فتحي ( 7 ) ، علي جبر ( 2 ) ، أحمد حجازي ( 6 ) ، محمد عبد الشافي ( 13 ) - محمد النني ( 17 ) ، طارق حامد ( 8 ) - عبد الله السعيد ( 19 ) ، محمود حسن [ تريزيجيه ] ( 21 ) ، عمرو وردة ( 22 ) - مروان محسن ( 9 ). pic.twitter.com/ag3BW6X5ZU — EFA.eg (@EFA) 15 июня 2018 г.

وتدخل مواجهة مصر وأوروغواي ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال 2018.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى عن هذه المجموعة، التي جمعت المنتخب الروسي بنظيره السعودي أمس، انتهت بفوز روسيا بخماسية نظيفة.

المصدر: RT