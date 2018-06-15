محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام أوروغواي

كشف المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، عن قائمة الفريق الرسمية لخوض مباراة أوروغواي اليوم، والتي شهدت غياب النجم محمد صلاح.
وجاءت قائمة المنتخب المصري على الشكل التالي:
تشكيل مصر أمام أوروجواي— EFA.eg (@EFA) 15 июня 2018 г.
محمد الشناوي ( 23 ) - أحمد فتحي ( 7 ) ، علي جبر ( 2 ) ، أحمد حجازي ( 6 ) ، محمد عبد الشافي ( 13 ) - محمد النني ( 17 ) ، طارق حامد ( 8 ) - عبد الله السعيد ( 19 ) ، محمود حسن [ تريزيجيه ] ( 21 ) ، عمرو وردة ( 22 ) - مروان محسن ( 9 ). pic.twitter.com/ag3BW6X5ZU
وتدخل مواجهة مصر وأوروغواي ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال 2018.
تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى عن هذه المجموعة، التي جمعت المنتخب الروسي بنظيره السعودي أمس، انتهت بفوز روسيا بخماسية نظيفة.
المصدر: RT