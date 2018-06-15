بيسكوف يشرح إيماءات بوتين لولي العهد السعودي

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين اعتذر للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، خلال متابعتهما للمباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي لوح بيده في كل مرة كان يسجل فيها منتخب روسيا هدفا في الشباك السعودية، وابتسم للأمير السعودي، وأكد أن هذه الحركات ليست على الإطلاق علامة أو مؤشرا على الاعتذار.

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وأوضح بيسكوف: "إنها مشاعر. لا أحد يعتذر عن النصر في الرياضة"، مشيرا إلى أن كل افتراضات مستخدمي الإنترنت، حول اعتذار بوتين للأمير السعودي بهذه الطريقة غير صحيحة.

يذكر أن بوتين وبن سلمان تابعا أمس، مباراة افتتاح كأس العالم، التي أقيمت بموسكو، وجمعت المنتخب الروسي بضيفه السعودي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

المصدر: kp.ru