سانتوس: رونالدو قائد عظيم ومواجهتنا مع إسبانيا تعد بمستوى رائع

أكد مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس أن مواجهة جاره الإسباني في سوتشي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا هي مباراة كلاسيكية كبيرة تعد بمستوى رائع.

وامتدح سانتوس خصمه قبل القمة المرتقبة، متوقعا أنه سيذهب بعيدا في النهائيات، رغم الصدمة التي تلقاها بإقالة مدربه جولن لوبيتيغي قبل يومين من مباراتهما في سوتشي.

وقال سانتوس: "إنها مباراة كلاسيكية كبيرة في كرة القدم. نحن بلدان لديهما الكثير من القواسم المشتركة مع حدود مشتركة. نحن جيران وكل منا يملك فريقا بجودة عالية سيلعب من أجل الفوز، ويؤمن بقدراته. إسبانيا هي خصم استثنائي، بصفات غير عادية".

وأضاف:" إنها نوع من المباريات التي يمكن أن نطلق عليها اسم "كلاسيكو". لإسبانيا فريق موحد ولا أعتقد أنها تغيرت بين عشية وضحاها. سنأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في هذا الفريق، لأنه لا يوجد فريق مثالي. لا نريد أن نكون متغطرسين ولكننا مفعمون بالأمل".

وأشاد سانتوس بمدرب منتخب "لاروخا" الجديد بعد إقالة لوبيتيجي: "رغم ذلك لديهم مدرب كبير جدا هو فرناندو هييرو. لا أعرف ما الذي سيحدث بشكل ملموس، من هم اللاعبون الذين سيدفع بهم، لكنهم سيقدمون بطولة رائعة. بالنسبة لي، سأقوم بعملي كما درجت العادة دائما. بالنسبة للباقي، لا يهمني، الشيء المهم هو المباراة. إسبانيا ستحاول الفوز وتعتقد بأنها قادرة على الفوز، لكنهم سيواجهون خصما يعتقد أيضا أنه قادر على تحقيق الفوز".

وختم سانتوس حديثه عن نجم فريقه الأول رونالدو قائلا: "هو قائد استثنائي، لاعب استثنائي وحاسم كقائد داخل وخارج الملعب، وخاصة في التدريب. ولكن الأكثر أهمية منه أو مني هو الفريق. إنه يشعر بحالة جيدة جدا قبل هذه المباراة ويعرف أننا في المقام الأول مجموعة".

المصدر: وكالات