محمد صلاح "يغرد" قبل اللقاء المرتقب أمام الأوروغواي

قبل ساعات قليلة من أول مباراة لمنتخب مصر ضد الأوروغواي في مونديال روسيا على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا" وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة لجميع محبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب على حسابه: "كل عام والجميع بخير وعيد سعيد علينا جميعا".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوروغوياني، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت موسكو، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

كل عام والجميع بخير وعيد سعيد علينا جميعًا... — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2018

وكان هيكتور كوبر، مدرب مصر، أشار في تصريح سابق إلى أن صلاح بات جاهزا لخوض مباراة الأوروغواي، إلا في حال حدوث أمر طارئ، وستكون المباراة الأولى التي يلعبها منذ تعرضه لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

المصدر: RT