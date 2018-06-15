أغنية جزائرية رائعة تتغنى بالمنتخب المغربي: روسيا رانا جايين! (فيديو)

أنتج المغني الجزائري عادل الفاسي، أغنية بعنوان "روسيا رانا جايين"، لمساندة المنتخب المغربي لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وتحفيزه على تحقيق نتائج إيجابية.

ويستهل المنتخب المغربي مشاركته في المونديال الروسي اليوم، بمواجهة نظيره الإيراني ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والبرتغال.

المصدر: تويتر