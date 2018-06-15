أغنية جزائرية رائعة تتغنى بالمنتخب المغربي: روسيا رانا جايين! (فيديو)

أنتج المغني الجزائري عادل الفاسي، أغنية بعنوان "روسيا رانا جايين"، لمساندة المنتخب المغربي لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وتحفيزه على تحقيق نتائج إيجابية.
Watch "أغنية جزائرية تساند منتخب المغرب في كأس العالم ❤❤ Algerian song to support Morocco in the World Cup" on YouTube https://t.co/JDGMGITYbm #dz#algerie#algeria#maroc#morocco#المغرب#الجزائر#russia2018#worldcup2018— Jawad Aarji (@jawsnapst) June 14, 2018
ويستهل المنتخب المغربي مشاركته في المونديال الروسي اليوم، بمواجهة نظيره الإيراني ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والبرتغال.
المصدر: تويتر