رئيس الاتحاد السعودي يتوعد بمحاسبة 3 لاعبين تسببوا بالهزيمة أمام روسيا

شن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت هجوما على لاعبي المنتخب السعودي بعد الخسارة القاسية أمام نظيره الروسي 0-5، مؤكد أنه ستتم محاسبة لاعبين لم يقدموا مستوياتهم المعهودة.

وقال عادل عزت إنه ستتم محاسبة عدد من اللاعبين بسبب سوء مستوياتهم خلال مباراة الافتتاح، وأبرزهم الحارس عبد الله المعيوف والمدافع عمر هوساوي والمهاجم محمد السهلاوي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "روسيا 2018"، في قناة "العربية": "المستوى كان سيئا للغاية ولا يعكس البرنامج الإعدادي الذي لم تقصر معنا القيادة به، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال وغير مرضية".

وواصل: "تم إعداد البرنامج الإعدادي لكسر الخوف أمام المنتخبات الكبيرة في أراضيها، ولكن الانهيار لم يكن لائقا، بل أخطاء في التمرير وأخطاء فنية من المدرب، أخطاء وتأخير في التغييرات، وستتم محاسبة عدد من اللاعبين، وأبرزهم عبد الله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، لسوء مستوياتهم في المباراة".

وألحق المنتخب الروسي هزيمة ساحقة بنظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

المصدر: قناة العربية