بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلق على الهزيمة الثقيلة للسعودية

أكد رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه يتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة للمنتخب السعودي في افتتاح مونديال 2018، أمام منتخب روسيا المضيف.

وقال تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو: "لا أعلم ما أقول.. سوَّدوا وجهي. هذه النتيجة أنا أتحملها كاملة أمام سمو ولي العهد والجمهور الرياضي.. لكن هذه إمكانياتهم. عملنا كل شيء، سددنا مستحقاتهم لثلاث سنوات، جلبنا أفضل طاقم تدريبي، للأسف اليوم لم يؤدوا ولا 5% من المطلوب منهم"!.

إقرأ المزيد

وأضاف: "حقيقة لا بد أن نعترف بها: هذا الجيل هذه إمكانياته وقدراته. لا نلعب على بعض. هذا ما كنت أقوله، وكل الشارع وقف ضدي".

وأكد تركي آل الشيخ: "أنا أتحمل كامل المسؤولية بما أنني على رأس الهرم الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية. الجميع اشتغلوا واجتهدوا، سواء عادل عزت أو نواف التمياط أو عمر باخشوين أو المدرب. الذي يتحمل المسؤولية أنا واللاعبون".

المصدر: "sabq.org/WDNx6d"