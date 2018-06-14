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بالفيديو.. غريزمان من روسيا يكشف عن قراره بشأن الانتقال لبرشلونة

14 يونيو 2018 | 22:09 GMT
بالفيديو.. غريزمان من روسيا يكشف عن قراره بشأن الانتقال لبرشلونة
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Eric Gaillard / Reuters

أعلن نجم المنتخب الفرنسي وفريق أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، بأنه رفض الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة بطل الليغا الإسبانية لكرة القدم.

وكشف أنطوان غريزمان، البالغ من العمر 27 عاما، عن قراراه عبر فيلم وثائقي يحمل اسم "القرار".

واقتبست صحيفة "موندو ديبورتيفو" مقتطفات من تصريحات النجم الفرنسي في الفيلم الوثائقي: "أشعر بالضغط، وأريد أن أظهر للجميع بأنني لم أكن مخطئا، وأنني أثق بالنادي وبزملائي".

وكتب أنطوان غريزمان "تغريدة" عبر حسابه الرسمي "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "جماهيري، فريقي، بيتي".

وأضاف النجم الفرنسي: "حصلت على معلومات حول المشروع، حول التعاقدات. إنه لأمر مدهش. النادي يفعل كل شيء ممكن لجعل الفريق ينمو ويفوز بدوري الأبطال".

وكشف غريزمان عن موعد قراره، قائلا: "قبل يوم من السفر إلى كأس العالم قررت البقاء".

وذكرت تقارير في وقت سابق أن غريزمان على وشك الانتقال إلى صفوف برشلونة، إلا أن أتليتيكو مدريد قدم للفرنسي راتبا سنويا قدره 25 مليون يورو، وهو ما يزيد بمقدار 10 ملايين عن عرض البرسا.

وانضم أنطوان غريزمان، الذي يستعد الآن مع منتخب بلاده لخوض غمار مونديال روسيا 2018، إلى صفوف أتلتيكو مدريد في العام 2014.

وقاد النجم الفرنسي فريق أتلتيكو مدريد إلى الفوز بلقب بطل الدوري الأوروبي، الشهر الماضي، بإحرازه هدفين له في مرمى أولمبيك مرسيليا الفرنسي (3-0)، في المباراة النهائية لـ "يوروبا ليغ".

المصدر: وكالات

نايف الكوردي

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