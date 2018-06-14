مدرب السعودية:  يجب أن ننسى هذا الشعور المخزي 

صرح المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، بأنه يجب نسيان الشعور "بالخزي" بعد الهزيمة الساحقة أمام روسيا (5-0)، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال بيتزي، في مؤتمر صحفي: "يجب أن ننسى هذا الشعور بالخزي وأن نبدأ بالتفكير في المباراة المقبلة".

وأوضح مدرب المنتخب السعودي، في رده على أسئلة الصحفيين حول مستقبله : "ما أشعر به الآن يجعل هذا الحديث (عن المستقبل) مقبولا، لكن مهما حدث سأحتفظ بفلسفتي وسأحاول بذل أقصى جهد وأثق في خططنا وفي اللاعبين وفي تقديم عرض أفضل في المباراة القادمة".

وتم تعيين خوان أنطونيو بيتزي بعد تأهل السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، وذلك بعد الانفصال المفاجئ عن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي حقق نتائج جيدة مع الأخضر في التصفيات، كما أقيل خلفه إدغاردو باوسا قبل سحب قرعة كأس العالم.

المصدر: "رويترز"