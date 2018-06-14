الجماهير المصرية تحبس أنفاسها ترقبا لمواجهة الأوروغواي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عامة والمنتخب المصري خاصة على أحر من الجمر، إطلالته الأولى في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد انتظار طويل دام 28 عاما.

وسيكون منتخب الفراعنة على موعد، مع نظيره الأوروغوياني، غدا الجمعة على ملعب مدينة يكاترينبورغ الروسية، وذلك في المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى، في إطار دور المجموعات للمونديال.

والإثارة تكمن في مشاركة النجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة من عدمها، بالرغم من أن المدير الفني للفراعنة الأرجنتيني هيكتور كوبر صرح بأن صلاح أصبح جاهزا بنسبة 99%.

وستلعب نتيجة هذه المباراة دورا كبيرا في تحديد هوية المنتخبين المتأهلين من هذه المجموعة إلى الدور الثاني، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه منتخب روسيا على نظيره السعودي (5-0) في المباراة الافتتاحية، التي جرت اليوم على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

المصدر: RT

نايف الكوردي