مدرب روسيا: أثبتنا جدارتنا بالأفعال لا بالأقوال

صرح المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانسلاف تشيرتشيسوف، بعد فوزه الساحق على نظيره السعودي (5-0)، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، بأن المنتخب أثبت جدارته بالأفعال لا بالأقوال.

وقال ستانسلاف تشيرتشيسوف، بعد المباراة: "لقد قلنا يوم أمس في المؤتمر الصحفي:" لقد أثبتنا بالأفعال رغبتنا في أن نلعب بجدارة في هذه البطولة . وأنا ممتن للشباب (للاعبين)، لقد حققوا ما خططنا له".

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وعلق المدرب الروسي على إصابة نجمه آلان دزاغويف، قائلا: "بالطبع، نحن لدينا خطة ثانية وثالثة (B وC) وما إلى ذلك. ولكن من جهة أخرى، لا أود الاضطرار إلى تغيير اللاعبين بسبب الإصابات".

وسيكون منتخب روسيا على موعد، في مباراته الثانية ضمن دور المجموعات، مع نظيره المصري، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ.

بينما سيلعب الأخضر السعودي مع نظيره الأوروغوياني، في اليوم التالي، في مدينة روستوف على نهر الدون، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى للمونديال.

المصدر: "sports.ru/football"

نايف الكوردي