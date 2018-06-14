مورينيو يتوقع تأهل إسبانيا والبرتغال عن المجموعة الثانية

تحدث محلل شبكة قناة RT، المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو، عن المواجهة المرتقبة غدا الجمعة، بين المنتخبين الإسباني والبرتغالي في مونديال روسيا 2018.

وقال مورينيو خلال لقاء مباشر على قناة RT: "كمشجع لمنتخب البرتغال، سيكون من الصعب علي تقبل الهزيمة في مباراة إسبانيا. كلا المنتخبين على ما أعتقد هما الأقوى في مجموعتهما، وسيتأهلان إلى الأدوار المقبلة... المنتخب البرتغالي بحاجة فقط لأن يثق بنفسه بما فيه الكفاية للفوز على إسبانيا. لا أعرف كيف ستؤثر إقالة لوبيتيجي (المدرب المقال) على جودة اللاعبين الإسبان. يبدو لي أن هذه المباراة ستكون واحدة من أفضل المواجهات في مرحلة دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018".

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ويتنافس البرتغال وإسبانيا في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي المغرب وإيران.

المصدر:RT