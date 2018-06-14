شاهد.. السعودي ماجد عبدالله بين جماهير الأخضر في موسكو

واكب أسطورة المنتخب السعودي، ماجد عبدالله، منتخب بلاده لمؤازرته خلال مشاركته في نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

والتقى نجم الأخضر السعودي السابق ماجد عبدالله بمشجعين من بلاده في شوارع موسكو، والتقط معهم صورا تئكارية، وذلك أثناء توافدهم إلى ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، الذي سيكون مسرحا للمباراة الافتتاحية، بين منتخبي السعودية وروسيا، البلد المضيف.

المصدر: "twitter.com/saudiff"

نايف الكوردي