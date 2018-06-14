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بالصور والفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على ملعب "لوجنيكي"

14 يونيو 2018 | 13:36 GMT
بالصور والفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على ملعب "لوجنيكي"
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Виталий Белоусов / Sputnik

بدأت جماهير المنتخب السعودي بالتوافد على ملعب "لوجنيكي"، الذي يحتضن اليوم مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الروسي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

المصدر: تويتر

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