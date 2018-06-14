بالصور والفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على ملعب "لوجنيكي"

بدأت جماهير المنتخب السعودي بالتوافد على ملعب "لوجنيكي"، الذي يحتضن اليوم مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الروسي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018.
📹 | أسطورة منتخبنا ماجد عبدالله بين جماهير الأخضر، قادمون من أجلكم يا صقورنا.. 😍#معاك_يالأخضر 🇸🇦💚#WorldCup2018#Green_falcons#RUSKSA pic.twitter.com/KbAJuiHOxX— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 14 июня 2018 г.
📹 | Великие саудовские фанаты 😍💚🇸🇦#KSA#WorldCup#RUSKSA pic.twitter.com/yCgRNKm1iw— Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 14 июня 2018 г.
📷 | استمرار توافد الجماهير.. #معاك_يالأخضر 🇸🇦💚#WorldCup2018#Green_falcons#RUSKSA pic.twitter.com/B3bjNgGp9N— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 14 июня 2018 г.
📷 | من حماس وتفاعل جماهيرنا.. 😍#معاك_يالأخضر 🇸🇦💚#WorldCup2018#Green_falcons#RUSKSA pic.twitter.com/DQpXlnLb3o— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 14 июня 2018 г.
المصدر: تويتر