بالصور والفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على ملعب "لوجنيكي"

بدأت جماهير المنتخب السعودي بالتوافد على ملعب "لوجنيكي"، الذي يحتضن اليوم مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الروسي ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

المصدر: تويتر