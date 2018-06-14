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منتخب المغرب يصل سان بطرسبورغ استعدادا لمواجهة إيران

14 يونيو 2018 | 11:01 GMT
منتخب المغرب يصل سان بطرسبورغ استعدادا لمواجهة إيران
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/ AFP

وصل المنتخب المغربي، أمس الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبورغ، التي ستحتضن مباراة أسود الأطلسي أمام منتخب إيران في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية من منافسات كأس العالم.

وأجرى لاعبو أسود الأطلسي آخر مران لهم في مدينة فارونيج،الأربعاء، التي احتضنت المنتخب المغربي فور وصوله إلى روسيا.

ومن المقرر أن يجري المنتخب المغربي تدريباته الأخيرة على ملعب مدينة سان بطرسبورغ اليوم الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، يوم غد الجمعة، الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من البرتغال وإسبانيا.

المصدر: RT




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