التشكيلة المتوقعة لمباراة روسيا والسعودية

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، الذي سيكون مسرحا لمواجهة روسيا والسعودية، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يعتمد المدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف، على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: إيغور أكينفييف

في خط الدفاع: ماريو فيرنانديز، سيرغي إيغناشيفيتش، فيودر كودرياشوف.

في خط الوسط: يوري جيركوف، ألكسندر ساميدوف، ألكسندر غولوفين، رومان زوبنين، آلان دزاغويف.

في خط الهجوم: فيودور سمولوف، أليكسي ميرانتشوك.

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أما الأخضر السعودي فسيعتمد على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع : أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني، محمد البريق.

في خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، يحيي الشهيري، تيسر الجاسم، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: فهد المولد

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض