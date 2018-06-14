لوبيتيجي يصل مدريد "حزينا" تمهيدا لاستلام مهامه مع الريال

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدرب المقال من تدريب المنتخب الإسباني لوبيتيجي وصل إلى مدريد الخميس وسط توقعات بعقد مؤتمر للإعلان رسميا عن توليه منصب المدير الفني للفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أن جولين لوبيتيجي يشعر بحزن شديد، بعد عودته من روسيا، وعدم مشاركته في كأس العالم.

وكان لوبيتيجي، قد أقيل، أمس الأربعاء، من تدريب المنتخب الإسباني، بعد تعاقده مع ريال مدريد، قبل انطلاق المونديال، وهو ما أثار غضب الاتحاد الإسباني، ليعلن الأخير تعيين فرناندو هييرو مدربا للماتادور في كأس العالم 2018.

المصدر: وكالات