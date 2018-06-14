كوبر يستقر على تشكيلة مصر لمواجهة أوروغواي

استقر المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، على 10 لاعبين في التشكيلة الأساسية للفراعنة لمواجهة أوروغواي في المونديال الروسي، بينما لم يتحدد بعد البديل لمحمد صلاح.

وأفادت مصادر مطلعة من معسكر المنتخب المصري في روسيا لوكالة "سبوتنيك"، بأن كوبر سيدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى بدلا من المخضرم عصام الحضري.

وسيشرك في خط الدفاع، الرباعي محمد عبد الشافي، وأحمد حجازي، وعلي جبر، وأحمد فتحي، وأمامهم ثنائي الارتكاز طارق حامد، ومحمد النني.

وسيعتمد كوبر على مروان محسن كرأس حربة، ومن خلفه الثنائي عبد الله السعيد، ومحمد حسن "تريزيغيه".

وذكر المصدر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، لم يتمكن حتى الآن من تحديد بديل محمد صلاح، الذي قرر كوبر إعفاءه من خوض مباراة الغد أمام أوروغواي، من أجل التعافي بشكل كامل، من الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للفراعنة يفاضل بين الثنائي عمرو وردة، ورمضان صبحي، لتعويض صلاح.

ويلعب منتخب مصر مع أورغواي غدا ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبعدها بأربعة أيام يقابل مستضيف البطولة منتخب روسيا، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة السعودية، في الـ25 من الشهر الجاري.

المصدر: سبوتنيك