شارابوفا تنسحب من دورة برمنغهام تحضيرا لويمبلدون

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة 23 عالميا، انسحابها من دورة برمنغهام الإنجليزية الأسبوع المقبل، تحضيرا لعودتها إلى بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة الأولى بعد غياب 3 أعوام.

ولم تخض الروسية البالغة 31 عاما، والفائزة في ويمبلدون عام 2004، أي مباراة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا منذ 2015 عندما بلغت الدور نصف النهائي.

وغابت شارابوفا، المتوجة بخمسة ألقاب كبرى، عن ويمبلدون 2016 بسبب الإيقاف على خلفية تناولها مادة محظورة، وفي 2017 بسبب الإصابة، علما أنها كانت تعتزم المشاركة في تصفيات البطولة لأن تصنيفها في حينه لم يكن يخولها المشاركة في القرعة.

وقالت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، والفائزة مرتين في برمنغهام التي تعد بمثابة تحضير لويمبلدون الشهر المقبل، قالت "لدي ذكريات جميلة في برمنغهام، وقد خاب أملي لعدم تمكني من اللعب هذا العام".

وأضافت "أحتاج إلى العناية بجسدي والتأكد من البقاء بحالة بدنية جيدة، وفي بعض الأحيان هذا يعني اتخاذ قرارات قاسية كهذه (الانسحاب)".

وكانت شارابوفا بلغت ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي وخسرت أمام الإسبانية غاربيني موغوروزا.

المصدر: أ ف ب