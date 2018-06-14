رسميا.. القنوات المغربية ستبث مباريات مونديال روسيا

أكدت الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة، أنها حصلت رسميا على حقوق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها اليوم في روسيا.

وجاء في بيان نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "اشترينا من شبكة بي إن سبورت القطرية، التي تملك حقوق البث الحصرية لمباريات مونديال 2018 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حقوق بث 22 مباراة في كأس العالم المقبلة".

Officiel. La #SNRT a acquis les droits de diffusion de 22 rencontres de la #Coupe_du_monde_2018 suite un accord avec @beINSPORTS_MENA détenteurs des droits exclusifs de la compétition sur la zone Mena. pic.twitter.com/rsEWUaUhnb — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) 13 июня 2018 г.

ولم تكشف الشركة في بيانها عن المباريات التي ستبثها.

المصدر:arryadiatv

عمر بيكضاض