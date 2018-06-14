آل الشيخ يستفز المصريين بتصريح مثير حول مشاركة صلاح في المونديال (فيديو)

واصل رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، تصريحاته المثيرة والغريبة حول إصابة النجم المصري محمد صلاح، المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي.

وخلال تجوال آل الشيخ في منطقة المشجعين في العاصمة الروسية موسكو، طلب منه أحد المشجعين الإدلاء بكلمة في حق النجم المصري صلاح، فجاءت كلمة المسؤول السعودي صادمة، حيث قال: "ربنا يشفيك بعد المونديال إن شاء الله"، في إشارة إلى أنه يأمل في عدم تعافي صلاح في الوقت المناسب، وبالتالي الغياب عن المونديال الروسي.

وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة قوية في الكتف خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول وريال مدريد في الـ26 من مايو الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن فرص مشاركة الفرعون المصري في المونديال الروسي كبيرة جدا، وتأكد رسميا لحاقة بالمباراة الثانية للفراعنة أمام روسيا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة الأولى، التي ستجمع غدا منتخب مصر بنظيره الأوروغوياني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي السعودية وروسيا.

المصدر: RT