أمير قطر يؤكد دعم بلاده الكلي للمغرب إذا ترشح لتنظيم مونديال 2030

أجرى الملك المغربي، العاهل محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي المغربي.

وأوضح البلاغ أن قطر كانت من بين الدول التي صوتت لصالح الترشيح المغربي خلال عملية التصويت لاختيار البلد المنظم لكأس العالم 2026 التي أجريت أمس الأربعاء بموسكو.

وأشار البلاغ إلى أن أمير قطر أعرب خلال الاتصال، عن دعم بلاده الكامل للمغرب في حال تقدمت المملكة بترشيحها لتنظيم مونديال 2030.

وقد خسر المغرب الرهان على استضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام (1994 و1998 و2006 و2010)، وهو رقم قياسي غير مسبوق، بحيث استحوذت المملكة على لقب "البلد صاحب الحظ التعيس في استضافة المونديال"، .

وحصل ملف أمريكا الشمالية على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب، مع امتناع واحد عن التصويت من بين 203 أعضاء في الفيفا شاركوا في عملية اختيار مضيف مونديال 2026.

وستكون الولايات المتحدة هي المضيف الرئيسي لمونديال 2026، حيث ستستضيف 75% من المباريات، والبقية في المكسيك وكندا.

المصدر: وكالات