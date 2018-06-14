التلفزيون المصري يعلن جدول مباريات كأس العالم التي سيبثها

أعلن التلفزيون المصري حصوله على حقوق بث عدد من مباريات كأس العالم 2018، التي تنطلق منافساتها، اليوم الخميس، بين روسيا والسعودية في المباراة الافتتاحية في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، يتم بث المباريات عبر القناتين الأولى والثانية، وكذلك قناة نايل سبورت من خلال بثها الأرضي.

ونشرت الصحيفة جدول مباريات الدور الأول التي سيبثها التلفزيون المصري والتي يبلغ عددها 12 مباراة، بجانب مباريات الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يتم بث مباريات المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، ضد منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.

المصدر: وكالات