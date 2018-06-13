الهولندي كويبرس حكما لمواجهة مصر والأوروغواي

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الهولندي بيورن كويبرس سيقوم بإدارة المباراة الأولى لمنتخب مصر في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

وسيكون منتخب الفراعنة، في مستهل مشواره في المونديال، على موعد مع نظيره الأوروغوياني، يوم الجمعة المقيل، ضمن منافسات المجمعة الأولى لدور المجموعات، التي ستشهد المباراة الافتتاحية، يوم الخميس، بين منتخبي روسيا والسعودية.

وأدرا الحكم الهولندي المعروف 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها خمسة مباريات في مسابقة دوري أبطال اوروبا.

وكان بيورن كويبرس قد أدار النهائي التاريخي لدوري أبطال أوروبا "لشبونة 2014"، التي جمعت قطبي مدريد الكروي، ريال وأتليتكو، وانتهى بفوز الفريق الملكي (4-1) بعد التمديد، ليتوج بلقبه العاشر للتشامبيونز ليغ.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي