لجنة "موروكو 2026": المغرب سيواصل المسار وينجز مشاريع ملف الترشيح

عبرت لجنة "موروكو 2026" التي خسرت رهان استضافة بطولة كأس العالم لعام 2026 لصالح الملف الثلاثي الأمريكي، عن شكرها لكل الدول التي صوتت للملف المغربي.

وأصدرت اللجنة المذكورة برئاسة مولاي حفيظ العلمي بيانا تؤكد فيه أنه "في ظل قيادة الملك.. فإن المملكة المغربية مصممة على مواصلة مسارها وسوف يتم إنجاز المشاريع التي سطرناها في ملف الترشيح".

إقرأ المزيد

وأضافت: "المغرب فخور بقيامه بحملة ملتزمة وأخلاقية تتماشى تماما مع قواعد ودفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحترمها.. أثبت المغرب مدى قدرته الكبيرة على تنظيم بطولة كأس العالم، والتي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقا".

ونال الملف المغربي 65 صوتا في التصويت على مستضيف مونديال 2026، مقابل 134 صوتا للملف الثلاثي المشترك بين الولايات، وكندا، والمكسيك.

المصدر: وكالات