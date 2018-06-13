حكم تركي يقود مواجهة المغرب وإيران في المونديال

أنيطت للحكم التركي دجيونيت شاكير مهمة قيادة مباراة المغرب ضد إيران في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الفترة من الـ14 من الشهر الجاري ولغاية الـ15 من يوليو المقبل.

وتدخل المباراة التي ستجري في مدينة سان بطرسبورغ بعد غد الجمعة، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

جونیت چاکر، داور اهل ترکیه، قضاوت دیدار ایران برابر مراکش را برعهده خواهد داشت.

وی داور دیدار رئال مادرید و بایرن مونیخ در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان بود که قضاوت بحث‌برانگیزی داشت. pic.twitter.com/7BdDPxYcsz — Team Melli IRAN (@TeamMelliIran) 13 июня 2018 г.

وستقام في نفس اليوم مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع المنتخب الإسباني بنظيره البرتغالي.

وستفتتح مباريات مونديال روسيا غدا بمواجهة روسيا والسعودية لحساب المجموعة الأولى.

المصدر:matchtv.ru

عمر بيكضاض