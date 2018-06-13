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حكم تركي يقود مواجهة المغرب وإيران في المونديال

13 يونيو 2018 | 15:55 GMT
حكم تركي يقود مواجهة المغرب وإيران في المونديال
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Denis Balibouse / Reuters

أنيطت للحكم التركي دجيونيت شاكير مهمة قيادة مباراة المغرب ضد إيران في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الفترة من الـ14 من الشهر الجاري ولغاية الـ15 من يوليو المقبل.

وتدخل المباراة التي ستجري في مدينة سان بطرسبورغ بعد غد الجمعة، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وستقام في نفس اليوم مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع المنتخب الإسباني بنظيره البرتغالي.

وستفتتح مباريات مونديال روسيا غدا بمواجهة روسيا والسعودية لحساب المجموعة الأولى.

المصدر:matchtv.ru

عمر بيكضاض

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