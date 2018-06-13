ترامب يعلق على فوز الملف الثلاثي بتنظيم مونديال 2026

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز الملف الثلاثي بشرف استضافة مونديال 2026 على حساب الملف المغربي، مؤكدا أن نيل هذا الشرف جاء تتويجا لعمل شاق تم بذله في هذا الاتجاه.

وكتب ترامب على تويتر: "الولايات المتحدة الأمريكية، مع كندا والمكسيك حصلت للتو على شرف تنظيم مونديال 2026 وهذا يستحق التهنئة. إنه تتويج لعمل شاق".

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

وفاز الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا بشرف تنظيم النسخة الـ23 لبطولة كأس العالم، بعد نيله 134 صوتا مقابل 65 صوتا للملف المغربي، في عملية التصويت التي أقيمت اليوم على هامش المؤتمر الـ68 للـ"الفيفا".

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المصدر: تويتر

عمر بيكضاض