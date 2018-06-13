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"نايكي" تتراجع عن تزويد المنتخب الإيراني بالأحذية قبل مواجهة المغرب

13 يونيو 2018 | 13:40 GMT
"نايكي" تتراجع عن تزويد المنتخب الإيراني بالأحذية قبل مواجهة المغرب
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/ AFP

تراجعت شركة "نايكي" الأمريكية الرياضية عن تزويد اللاعبين الإيرانيين بأحذية رياضية قبل نهائيات كأس العالم في روسيا بيوم واحد بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب.

ووفقا لبيان للشركة نشرته قناة "اي اس بي إن" الأمريكية، "العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على طهران تعني أننا كشركة محلية لا نستطيع توفير الأحذية للاعبي منتخب إيران في هذا التوقيت".

وأضافت الشركة: "وفقا للحكومة الأمريكية فإن أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران سيعرض نفسه لغرامات كبيرة".

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وتسبب هذا القرار في استياء وإحباط بين اللاعبين الإيرانيين والمدير الفني كارلوس كيروش، الذي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساعدة لاعبيه.

وقال كيروش، الذي سبق له ودريب منتخب البرتغال وريال مدريد: "يعتاد اللاعبون على معداتهم الرياضية وليس من المناسب تغييرها قبل أسبوع من هذه المباريات المهمة".

وأضاف: "نحن مدربون ولاعبون فقط، ويجب ألا نتورط في مثل هذه الأمور. لكننا نطلب من الفيفا أن يساعدنا في ذلك".

وردا على قرار الشركة الأمريكية، أطلق عدد من الإيرانيين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات "نايكي"، باستخدام وسم "لا لنايكي".

وتخوض إيران مونديال روسيا 2018 في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب.

المصدر: وكالات

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