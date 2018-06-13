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تعرف على قائمة الدول التي صوتت لصالح المغرب وضده

13 يونيو 2018 | 12:59 GMT
تعرف على قائمة الدول التي صوتت لصالح المغرب وضده
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Sergei Karpukhin / Reuters

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قائمة الاتحادات الوطنية التي شاركت في التصويت على مستضيف مونديال 2026، والذي فاز بشرف تنظيمه الملف الثلاثي الأمريكي على حساب المغرب.

وفاز الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك بعد حصده لـ134 صوتا مقابل 65 للملف المغربي، وذلك في عملية التصويت التي أقيمت اليوم في العاصمة الروسية موسكو على هامش المؤتمر الـ68 لـ"الفيفا".

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وأظهرت النتائج أن 7 دول عربية صوتت ضد الملف المغربي وهي السعودية، والعراق، والكويت، والأردن، والبحرين، ولبنان، والإمارات، كما منحت مجموعة من الدول الإفريقية صوتها للملف الأمريكي بينها جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبنين، وبوتسوانا.

RT

تجدر الإشارة إلى أن المغرب خسر رهان استضافة المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فشل في استضافة بطولات كأس العالم في الأعوام 1994، 1998، 2006، 2010 وأخيرا 2026.

وفيما يلي نتائج التصويت كاملة

المصدر: fifamedia

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