المكسيك تخسر خدمات دييغو رييس في المونديال

أعلن الاتحاد المكسيكي أن مدافعه دييغو رييس انسحب من التشكيلة الرسمية بسبب الإصابة، وذلك قبل 4 أيام من المباراة الأولى للمنتخب الوطني في مونديال روسيا أمام ألمانيا حاملة اللقب.

وكتب الاتحاد المكسيكي في بيان نشره في وقت متأخر الثلاثاء: "دييغو رييس لم يتمكن من التعافي بطريقة مرضية ويتعين عليه بالتالي الانسحاب من تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018".

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Diego Reyes causa baja de nuestra concentración.



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ولم يوضح الاتحاد المكسيكي طبيعة الإصابة التي يعاني منها لاعب بورتو البرتغالي البالغ 25 عاما، بيد أن وسائل الإعلام المكسيكية أشارت إلى إصابة بتمزق في فخذه الأيمن.

وتابع الاتحاد أن لاعب وسط باتشوكا إريك غوتييريز (22 عاما) سيحل محل رييس.

وتستهل المكسيك مشوارها في المونديال الأحد بمواجهة ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم سويسرا وكوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب

