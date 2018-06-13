الاتحاد الإسباني يقيل لوبيتيغي من تدريب المنتخب عشية مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقالة مدرب المنتخب جولين لوبتيغوي في كأس العالم روسيا 2018 بعد ساعات من الإعلان عن تعيينه مدربا جديدا لفريق ريال مدريد خلفا لزين الدين زيدان.

وكشف الاتحاد الإسباني أن اسم البديل سيتم قريبا مع الأخذ في الاعتبار التأثير "بأقل قدر ممكن" على الجهاز الفني الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد أمس الثلاثاء، التعاقد رسميا مع جولين لوبتيغوي، لقيادة الفريق الملكي، بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وجاءت إقالة جولين لوبتيغوي قبل يومين من قيادة منتخب إسبانيا لخوض أول مباراة له ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2018، إذ سيواجه نظيره البرتغالي الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية (B).

ومن ثم سيقابل المنتخب نظيره الإيراني في الـ20 من يونيو الجاري، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب المغرب في الـ25 منيونيو الحالي أيضا.

وتولى لوبيتيغي قيادة "لا روخا" بعد كأس أوروبا 2016 خلفا لفيسينتي دل بوسكي، وحقق المنتخب في عهده سجلا لافتا، إذ خاض 20 مباراة حقق فيها 16 انتصارات وأربع تعادلات، ومن دون أي خسارة.

ويبلغ جولين لوبتيغوي من العمر 51 عاما، وولد في 28 أغسطس 1966 في بلدة أستياسو الإسبانية، ولعب في مركز حراسة المرمى مع فرق ريال مدريد (ب)، ولاس بالماس ولوغرونيس وبرشلونة ورايو فايكانو، إضافة إلى منتخب إسبانيا.

المصدر:RT+ وكالات