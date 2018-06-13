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بدء جلسة التصويت على البلد المستضيف للنسخة الـ23 من كأس العالم والمقرر إقامتها عام 2026

13 يونيو 2018 | 09:53 GMT
بدء جلسة التصويت على البلد المستضيف للنسخة الـ23 من كأس العالم والمقرر إقامتها عام 2026
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