إنفانتينو: روسيا لم يقهرها أحد وغدا ستحتلها كرة القدم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في كلمة ألقاها في المؤتمر الـ68 لـ"الفيفا"، الذي جرت أعماله في موسكو، أن روسيا لم يقهرها أحد أبدا، ولكن كرة القدم ستحتلها.

وقال إنفانتينو: "روسيا بلد رائع وجميل. ولدى روسيا مثل هذا الشيء: لم يقهرها أحد أبدا من قبل، لكن آخر الأخبار هي أن غدا ستغزوها كرة القدم".

وأضاف رئيس الفيفا: "بداية من ملعب "لوجنيكي"، هنا كرة القدم العالم ستغزو العالم بأسره لوقت طويل".

إقرأ المزيد

وأعرب إنفانتينو عن امتنانه لروسيا ولرئيسها فلاديمير بوتين ولجميع سكان البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، ستقام غدا على أرضية ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو، وستجمع مستضيف البطولة منتخب روسيا بنظيره السعودي.

المصدر: vesti.ru

عمر بيكضاض