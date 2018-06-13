العراق يدعم ملف أمريكا لاستضافة مونديال 2026 بدلا من المغرب

قرر الوفد العراقي برئاسة رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، التصويت لملف "الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا" لاستضافة مونديال 2026.

وقال رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود في تصريحات صحفية إن "العراق سيمنح صوته لملف الولايات المتحدة كونهم قدموا ضمانات لخدمة الكرة العراقية".

وأوضح: "حتى اللحظة رئيس الاتحاد المغربي لم يتحدث معنا، وبالتالي فضلنا التصويت لملف أمريكا"، مؤكدا أن "أغلب الدول الآسيوية ستمنح صوتها للولايات المتحدة".

ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة العديد من القضايا في الكونغرس الذي يحمل رقم 68 للمنظمة الكروية، ومن خلاله سيتم تحديد البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2026 والذي ينحصر بين ملف الولايات المتحدة "أمريكا، المكسيك، كندا" وملف المغرب.

المصدر: السومرية