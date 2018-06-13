مونديال 2018.. الفيفا يفاجئ الأرجنتين باختبار للكشف عن المنشطات

فوجئ منتخب الأرجنتين بزيارة أطباء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى معسكره، أمس الثلاثاء، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا 2018.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" إلى أن مسؤولي البعثة الأرجنتينية فوجئوا بقدوم وفد اللجنة الطبية في الفيفا دون إنذار رسمي، من أجل سحب عينة عشوائية للكشف عن تعاطي أي لاعب منشطات أو عقاقير محظورة.

ووقع اختيار الوفد الطبي على 6 لاعبين، من أصل 23 لاعبا، على رأسهم ليونيل ميسي قائد الفريق ونجم برشلونة الإسباني، إضافة إلى باولو ديبالا، ماركوس أكونا، فرانكو أرماني، نيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو.

وأشارت فرانس فوتبول إلى أن هذا الإجراء روتيني، يتبعه الفيفا قبل وأثناء البطولات الكبيرة.

وتلعب الأرجنتين وصيفة بطل النسخة الماضية من المونديال، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كل من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: وكالات