الشرطة تعثر على أغراض مشجع بريطاني نسيها في مطعم

لجأ أحد المشجعين البريطانيين إلى شرطة موسكو لتعيد له متاعه الذي أضاعه، وجواز سفره ووثائق أخرى، حيث ادعى أنه تعرض للسطو، فيما هو نسي حقائبه في مقهى ارتاده.

وقال المشجع البريطاني للشرطة بأنه تعرض للسرقة، وبالنظر إلى الخلفية السياسية المحتملة، تفاعلت الشرطة معه على الفوز، وكشفوا عن "الجريمة" بسرعة.

ولكن الطريف في الأمر هو أن المشجع البريطاني لم يتعرض للسرقة وإنما نسي أغراضه في مطعم موسكو التقى فيه بأصدقاء له من المشجعين الأجانب أيضا.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في موسكو أن كل شيء كان في مكانه، وأضاف أنه لم يتم أي إجراءات غير قانوني ضد المشجع الأجنبي، وتمت إعادة الأشياء المفقودة لصاحبها.

المصدر: "rg.ru"

نايف الكوردي