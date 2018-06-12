صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في مونديال واحد من مواليد المغرب

حقق لاعب المنتخب الفرنسي السابق جوست فونتين المولود في المغرب، إنجازا تاريخيا في نهائيات كأس العالم لا يزال صامدا إلى يومنا هذا، قبل يومين من انطلاق مونديال روسيا 2018.

ويعتبر جوست فونتين الهداف التاريخي بعدد الأهداف خلال مونديال واحد، برصيد 13 هدفا أحرزها لمنتخب فرنسا خلال 6 مباريات، في نهائيات كأس العالم 1958 التي استضافتها السويد وتوج بلقبها منتخب البرازيل، بينما اكتفت فرنسا بالمركز الثالث.

ولد جوست فونتين في 18 أغسطس 1933 في مدينة مراكش المغربية لأب فرنسي وأم إسبانية.

ودافع جوست فونتين عن ألوان منتخب فرنسا "الديوك" في 21 مباراة أحرز خلالها 30 هدفا، واعتزل في العام 1962 بسبب الإصابة، رغم أنه شارك في مباراتين وديتين مع بلاده بعد ذلك بخمس سنوات.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي