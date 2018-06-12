أبطال العالم يحطون الرحال في روسيا للحفاظ على لقبهم

انضم المنتخب الألماني حامل لقب النخسة الماضية من بطولة كأس العالم إلى المنتخبات التي وصلت إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018، الذي تنطلق منافساته بعد غد الخميس.

وحطت طائرة المنتخب الألماني في مطار "فنوكوفو" جنوب العاصمة الروسية موسكو قبل الانتقال إلى مقره في "مجمع "فاتوتينكي" في ضواحي موسكو.

ويتطلع المنتخب الألماني، الذي توج باللقب العالمي قبل أربعة أعوام على حساب الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي، للحاق بالبرازيل ورفع رصيده إلى 5 ألقاب، في مهمة لن تكون سهلة لاسيما إذا قدم لاعبو المدرب يواكيم لوف المستوى نفسه الذي ظهروا به في مبارياتهم الاستعدادية.

وعجز "مانشافت" عن تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية، قبل أن يعاني الجمعة الماضي في ليفركوزن لتخطي السعودية (2-1).

لكن الألمان الذين استعادوا خدمات حارس مرماهم مانويل نوير في الوقت المناسب، يعرفون بقدرتهم على التعامل مع الأحداث الكبيرة.

ويفتتح أبطال العالم مشوارهم في المجموعة السادسة ضد المكسيك الأحد المقبل على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، قبل مواجهة السويد وكوريا الجنوبية في الـ23 والـ27 من الشهر الحالي تواليا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض