مصممة بدلات منتخب مصر تكشف حقيقة سعرها الباهظ (فيديو)

نفت مصممة بدلة المنتخب المصري دعاء حسني التابعة لإحدى شركات الأزياء، ما تردد عن وصول سعر بدلة عضو المنتخب المصري الواحدة إلى 1500 دولار.

وقالت المصممة في حديث متلفز: "البدلة مصنوعة من أجود أنواع الأقمشة الموجودة في العالم، وكلفتها تتراوح بين 12 و18 ألف جنيه مصري".

وأشارت إلى أن سبب اختيار شركتها لتصميم هذه البدلات، هو أنها تعمل في مجال التسويق الإلكتروني منذ 3 سنوات، وتمكنت من دخول أسبوع الموضة العالمي في نيويورك عام 2016.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أنباء حول كلفة سعر إطلالة اللاعب الواحد في منتخب مصر مشيرين إلى أنها تتراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه.

المصدر: قناة "الحدث اليوم"