لاعبو المنتخب البرازيلي يرشقون زميلهم كوتينيو بالبيض!

احتفل لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم بعيد ميلاد زميليهما فيليب كوتينيو وفاغنر على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا برشق الثنائي بالبيض والدقيق.

وفاجأت مجموعة من لاعبي منتخب "السامبا"، بينهم نيمار ومارسيلو، وويليان، زميلهم كوتينيو بعد نهاية حصة تدريبية أجراها المنتخب البرازيلي اليوم في مدينة سوتشي، برشقه بالبيض، والدقيق، والماء، قبل أن يتوجهوا صوب فاغنر ليقذفوه هو بالبيض.

واعتادت الجماهير البرازيلية على أجواء من المرح والترفيه في تدريبات "السيليساو"، وهو ما ظهر في الاحتفالية بعيد ميلاد كوتينيو، وفاغنر.

يذكر أن المنتخب البرازيلي اختار مدينة سوتشي كمقر له خلال مشاركته في مونديال روسيا.

ويستهل منتخب "السامبا" مشواره في المونديال الروسي، بمواجهة نظيره السويسري في الـ17 من الشهر الجاري في إطار منافسات المجموعة الخامسة.

المصدر: رابتلي

عمر بيكضاض