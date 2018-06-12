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مفاجأة .. ريال مدريد يكشف رسميا عن اسم مدربه

12 يونيو 2018 | 15:14 GMT
مفاجأة .. ريال مدريد يكشف رسميا عن اسم مدربه
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Kai Pfaffenbach / Reuters

أعلن فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء رسميا، تكليف المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا جولين لوبتيغوي بقيادة الفريق الملكي، بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكتب ريال مدريد على "تويتر": "سيتولى جولين لوبتيغوي مهمة تدريب ريال مدريد بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2018".

وجاء تعيين جولين لوبتيغوي قبل ثلاثة أيام من قيادة منتخب إسبانيا لخوض أول مباراة له ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2018، إذ سيواجه نظيره البرتغالي الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية (B).

ومن ثم سيقابل المنتخب نظيره الإيراني في الـ20 من يونيو الجاري، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب المغرب في الـ25 منيونيو الحالي أيضا.

ويبلغ جولين لوبتيغوي من العمر 51 عاما، وولد في 28 أغسطس 1966 في بلدة أستياسو الإسبانية، ولعب في مركز حراسة المرمى مع فرق ريال مدريد (ب)، ولاس بالماس ولوغرونيس وبرشلونة ورايو فايكانو، إضافة إلى منتخب إسبانيا.

وسبق لجولين لوبتيغوي أن تولى مهمة تدريب منتخب إسبانيا تحت 21 لكرة القدم، كما أشرف على تدريب فريق بورتو البرتغالي، وفريق ريال مدريد (ب)، ورايو فايكانو.

يذكر أن المدير الفني السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان قد أعلن استقالته من تدريب النادي الملكي، بشكل مفاجئ، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 31 مايو الماضي.

وجاءت الاستقالة بعد أقل من أسبوع من قيادة زيدان للفريق الإسباني إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على منافسه ليفربول الإنجليزي (3-1) في الهائي الذي جمعهما في 26 مايو الماضي، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد بداية 2016 حيث تم استدعاؤه من الفريق الرديف للملكي (كاستيا)، ليتولى المهمة مع الفريق الأول، خلفا للإسباني "رافائيل بينيتيز" والذي تمت إقالته لسوء نتائج الفريق.

كما قاد زيدان الميرنجي إلى إحراز كأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين أيضا، وقاد الريال للفوز بلقب الليغا الإسباني في الموسم (2016-2017)، وكأس السوبر الإسباني 2017 على حساب الغريم برشلونة بنتيجة كبيرة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: "twitter/realmadriden"

نايف الكوردي

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