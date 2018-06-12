الأرجنتيني بيتان حكما للمباراة الافتتاحية لمونديال 2018

سيقوم الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا بإدارة المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، التي ستجمع منتخب روسيا المستضيف، ونظيره السعودي، يوم الخميس المقبل، على ملعب "لوجنيكي"، في موسكو.

وقال الإيطالي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إن: "الأرجنتيني نيستور بيتانا واثنين من مساعديه".

المصدر: "interfax.ru/wc2018"

نايف الكوردي