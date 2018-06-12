نيمار يهنئ زميله كوتينيو بعيد ميلاده باللغة الروسية

هنأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، زميله في منتخب "السامبا" فيليب كوتينيو بعيد ميلاده الـ26 باللغة الروسية.

وأرفق نيمار صورة له مع كوتينيو نشرها على إنستغرام، بعبارة "عيد ميلاد سعيد" باللغة الروسية.

neymarjr/instagram.com

ويعد نيمار من الأصدقاء المقربين لكوتينيو، وتصادق الثنائي في مختلف الفئات العمرية للمنتخب البرازيلي.

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ويتواجد نيمار وكوتينيو حاليا مع منتخب بلدهما، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي، حيث سيواجه في الـ17 من الشهر الجاري نظيره السويسري، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي كوستاريكا وصربيا.

المصدر:mk.ru

عمر بيكضاض