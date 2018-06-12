نجم منتخب إيران قد يغيب عن مواجهة المغرب في المونديال

يواجه المهاجم مهدي تاريمي، نجم منتخب إيران لكرة القدم شبح الغياب عن المباراة الأولى لفريقه في مونديال روسيا 2018، أمام المغرب والمقررة الجمعة المقبل.

وخرج تاريمي (25 عاما)، مصابا من مباراة إيران الودية الأخيرة، التي فازت فيها على ليتوانيا بهدف نظيف الجمعة الماضي.

وسيفتقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لإيران، في المباراة الأولى لفريقه في المونديال، لخدمات لاعب الوسط سعيد عزتولاهي، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمباراة واحدة، إثر حصوله على البطاقة الحمراء خلال المباراة الأخيرة للمنتخب الإيراني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

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وكان منتخب إيران أول منتخب يحط الرحال في روسيا للمشاركة في المونديال، ووصلت بعثته الثلاثاء الماضي.

ويفتتح المنتخب الإيراني مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة المغرب (15 يونيو)، وسيلعب بعد ذلك بخمسة أيام مع إسبانيا، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرتغال، في الـ25 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات