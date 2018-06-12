بيرلو: إذا لم يفز ميسي بكأس العالم فلن يكون في مصاف اللاعبين الأفضل

قارن النجم الإيطالي المعتزل أندريا بيرلو، بين إنجازات الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه دييغو مارادونا.

وقال بيرلو في حوار خاص مع موقع "غول" العالمي: "دائما ما يقارن الجميع بين ميسي ومارادونا، ولكن على ليو أن يفوز بالمونديال.. إذا لم تفز بكأس العالم فلن تستطيع أن تكون في مصاف اللاعبين الأفضل".

وأضاف نجم يوفنتوس السابق: "يمتلك منتخب الأرجنتين العديد من النجوم الكبار وقد تحسن مستواهم كثيرا في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنهم مستعدون لخوض بطولة كأس العالم على الرغم من الخسارة الكبيرة أمام إسبانيا في المباراة الودية".

وتستعد الأرجنتين، التي خسرت نهائي النسخة الماضية من كأس العالم أمام ألمانيا (0-1)، لخوض غمار نهائيات مونديال روسيا 2018.

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ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في المونديال الروسي، بمواجهة نظيره الآيسلندي في الـ16 من يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وبعد ذلك بخمسة أيام سيلعب مع منتخب كرواتيا، ومن ثم سيختتم دور المجموعات بلقاء نظيره النيجيري في الـ26 من الشهر الحالي.

المصدر: eurosport.ru + وكالات

عمر بيكضاض