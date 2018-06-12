مدرب ليفربول: لا تتحامل على نفسك يا صلاح!

طالب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لاعبه المصري محمد صلاح، بعدم التحامل على نفسه، وعدم التسرع في المشاركة مع "الفراعنة" في مونديال روسيا 2018.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المدرب الألماني مع لاعبه المصري، الذي يستعد مع "الفراعنة" لمواجهة أوروغواي الجمعة المقبل، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

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ولم تتأكد بعد مشاركة صلاح، الذي يتعافى من إصابة في الكتف، في المباراة الأولى لمصر في المونديال الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى تضم أيضا المنتخبين الروسي والسعودي.

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المصدر: وكالات