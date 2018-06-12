منتخب نيجيريا يصل إلى روسيا للمشاركة في المونديال

وصل المنتخب النيجيري لكرة القدم ليلة أمس، إلى مدينة يسينتوكي، مقر إقامته خلال مشاركته في مونديال 2018، الذي تستضيفه روسيا من الـ14 من الشهر الجاري لغاية الـ15 من يوليو المقبل.

وسيجري المنتخب النيجيري أولى تدريباته اليوم، على ملعب "يسينتوكي".

ووضعت قرعة المونديال الروسي "النسور الخضر" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، وآيسلندا، وكرواتيا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض